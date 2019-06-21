В Днепре инспекторы проверят заправки и торговые точки

Нарушителей закона могут лишить лицензии

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Днепре пройдет масштабная проверка общественных заведений, в которых продают алкоголь: представители мэрии и полицейские займутся торговыми точками и заправочными комплексами.

Нарушителям закона грозит лишение лицензии, а за работу в заведении людей без официального трудоустройства их будут штрафовать.

"Год назад в Днепре ввели запрет на розничную торговлю алкоголем в ночное время. Под табу попадают пиво (кроме безалкогольного), алкогольные, слабоалкогольные напитки и столовые вина. С 22:00 до 7:00 приобрести их невозможно ни в супермаркетах, ни в маленьких магазинах или киосках", — напомнили в мэрии.

Между тем, не все работники торговых точек спешат следовать запрету. Некоторые находят обходные пути и пытаются продавать спиртное из-под полы.

Ранее Госпотребслужба сообщила, что по итогам проверок в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов в 2018 году в Украине оштрафовали 235 субъектов хозяйствования на сумму 7,11 млн гривен.

В конце 2018 года Кабинет министров Украины утвердил критерии для оценивания степени риска от осуществления хозяйственной деятельности для санитарного и эпидемиологического благополучия населения, а также периодичность мероприятий контроля. Подробнее читайте в статье: Баллы за риск: что изменят новые проверки предприятий в Украине.

Ранее мы рассказывали о сложной ситуации, которая сложилась с проверкой пищевых предприятий и продуктов питания в Украине:

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