В Днепре ищут горе-мать, которая выбросила ребенка на свалку

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На городской свалке Днепра обнаружили страшную находку – тело новорожденного мальчика. Копы разыскивают мать малыша.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что мертвого ребенка нашли 3 января на свалке на Криворожском шоссе в Днепровском районе. Тело мальчика завернули в кофту синего цвета в клетку.

Копы уже открыли уголовное производство и разыскивают мать ребенка. Все обстоятельства инцидента сейчас выясняются.

Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге Днепропетровской области ищут мать, которая бросила новорожденную дочку. Девочку нашли в подъезде дома.

Напомним, Апелляционный суд в Киеве отменил для пересмотра приговор Голосеевского райсуда в виде восьми лет тюрьмы горе-матери Владиславе Трохимчук, которая на 11 дней оставила без присмотра двух своих малолетних детей.

Также в столице мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали.

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