В Днепре искали водителей под градусом

До Днепра добрались борцы с пьяным вождением. В пятницу, 17 августа, в городе прошел первый рейд общественной организации "Питбуль". Патрулирование города проводили с целью выявления водителей, которые управляют автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Рейд проходил с 23:00 до 6:00. Группы активистов патрулировали на проспекте Слобожанском, Сичеславской Набережной, Набережной Победы, проспекте Поля и улице Титова.

Активисты присматривали за автолюбителями в местах, где расположены ночные клубы и рестораны.

"Наша цель — обезопасить дороги от пьяных водителей. Мы собираемся в определенном месте, куда приезжает патрульная полиция, чтобы провести инструктаж по безопасности. Если мы выявляем нарушителя, не пытаемся его остановить, не гонимся за автомобилем, мы за ним просто следим. После чего сообщаем в оперативный чат, в котором есть командир батальона, сбрасываем туда госномер, марку автомобиля и цвет. После чего пытаемся проследить его движение до момента, пока патрульная полиция его не остановит", — рассказывает руководитель проекта "Питбуль" в Днепре Дмитрий Дудко.

В рамках первого рейда патрульным удалось остановить три автомобиля, в салоне которых оказались люди подшофе.

"К счастью, водители тех авто, которые попадали в поле зрения членов "Питбуля", были трезвы. Однако, за ночь патрульные выявили шесть фактов вождения в состоянии алкогольного опьянения", — делится с "Сегодня" замкомандира батальона №2 УПП в Днепропетровской области Михаил Горобцов.

Отметим, по статистике, с начала года копы выявили 4723 водителя, которые управляли транспортным средством под воздействием спиртного.

Напомним, в Запорожье копы задержали пьяного водителя за рулем угнанного автомобиля. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, утром 14 августа поступило заявление об угоне машины АЗЛК-2140 ("Москвич") со двора дома в селе Каменское Васильевского района.

Также мы писали, что пьяный водитель в Харькове столкнулся с двумя автомобилями, с забором, а потом выехал на обочину. Алкотестер показал, что содержание алкоголя в крови мужчины превышало допустимую норму в 12 раз.

А в Одессе 9 августа на улице Маршала Малиновского женщина-водитель автомобиля Nissan не справилась с управлением, и легковушка врезалась в дерево. Спасателям пришлось вытаскивать женщину из салона искореженного автомобиля. Когда полицейские прибыли на место аварии, оказалось, что женщина была пьяная: в ее крови обнаружили 1,48 промилле алкоголя.