В Днепре из пожара в ветклинике спасли котов и щенков (фото)

В огне погибли около сотни крыс и мышей

Фото: dp.informator.ua

В Днепре от огня пришлось спасать животных – в Соборном районе города вспыхнула ветеринарная больница.

В пресс-службе местной ГСЧС рассказали, что о пожаре на Космической улице им сообщили 28-го января в 3:59. На место сразу же примчались пожарные. Выяснилось, что огонь вспыхнул в подвале двухэтажного здания. Несмотря на все усилия спасателей, пламя успело повредить мебель, стеллажи с полками, клетки для животных и инфракрасные лампы на площади 15 "квадратов". Пожар удалось локализовать в 4:43, а потушили его только в 5:23.

Из огня пожарные спасли пять котиков и двоих щенков. Но в пожаре погибли около 100 крыс и мышей. Люди от пламени не пострадали.

"К ликвидации пожара было привлечено 14 человек личного состава и 3 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - рассказали в ГСЧС.

Напомним, не так давно в Днепре загорелось общежитие медицинского колледжа.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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