В Днепре из школьного окна выпал первоклассник: появились подробности

Сегодня, 12:02

Шестилетний мальчик остался сам в закрытом классе

Фото: imgclf.112.ua
Фото: imgclf.112.ua

Ученик первого класса, который выпал из окна третьего этажа школы №147 на проспекте Мира в Днепре, серьезно пострадал и находится в реанимации. Об этом рассказали "Сегодня" в пресс-службе Патрульной полиции в Днепропетровской области.

"Мальчика в детскую городскую больницу, что на улице Космической, привезла бригада скорой помощи. Диагноз – тупая травма живота и кататравма. Доставили в реанимацию", – сообщили правоохранители.

В полиции отметили, что, по предварительной информации, инцидент мог произойти из-за открытого окна – кабинет был на проветривании. После случившегося руководство школы не вызвало полицию – к ним позже обратились медработники больницы, куда доставили пострадавшего.

Ранее мы уже писали, что трагедия произошла, когда шестилетний ребенок сам остался в закрытом классе – учительница в это время ушла укладывать других школьников спать. Правоохранители уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины ("Служебная халатность"). Статьей предусмотрено лишение свободы от 2 до 5 лет.

Напомним, не так давно в Червонограде Львовской области подросток, убегая от охранника, выпрыгнул из окна школы
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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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