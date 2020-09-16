Українська
$ 28,06
33,34
  1. Новости в регионах
  2. Новости Днепра

В Днепре вспышку коронавируса зафиксировали в школе

16 сентября, 09:40

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Детей перевели на дистанционное обучение

В Днепре на карантин отправили школу №137, которая находится в ж/м "Тополь-3". В учебном заведении коронавирус обнаружили у пяти преподавателей. Двое из них сейчас в больнице, остальные находятся на самоизоляции.

Реклама

Как сообщает 34.ua, на карантин отправили 1 099 учеников – 37 классов школы. Детей перевели на дистанционное обучение. Продлится оно до 27 сентября. Тем временем в учебном заведении проводят противоэпидемические мероприятия.

Ранее в Киевской области почти 8 тысяч учеников перевели на дистанционное обучение. Также на карантин закрыли 11 детсадов.

Также напомним, в Харькове 12 классов отправили на карантин из-за коронавируса. В городе решили не отправлять на самоизоляцию целые школы. Срок изоляции класса составляет две недели, после чего ученики могут вернуться в школу.

В тренде
В Украине стартовали самые масштабные в 2020 году военные учения

Новости "Сегодня" писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как именно будут работать школы в новом учебном году и какие правила вводятся из-за COVID-19.

Реклама

О том, как работают школы во время эпидемии COVID-19, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

школа Днепр учителя карантин инфекция заражение коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Двойное убийство в Никополе: что стало причиной стрельбы
Двойное убийство в Никополе: что стало причиной стрельбыДнепр
В Днепропетровской области произошла стрельба: есть погибшие
В Днепропетровской области произошла стрельба: есть погибшиеДнепр
В Кривом Роге из-за заболевшего COVID-19 студента на карантин отправили вуз
В Кривом Роге из-за заболевшего COVID-19 студента на карантин отправили вузДнепр
В Днепре легковушка столкнулась с маршруткой: момент столкновения сняли на видео
В Днепре легковушка столкнулась с маршруткой: момент столкновения сняли на видеоДнепр
Смерть на минном поле: стали известны имена погибших бойцов ВСУ
Смерть на минном поле: стали известны имена погибших бойцов ВСУУкраина
Нарушение карантина в Днепре и Одессе: полиция начала расследование
Нарушение карантина в Днепре и Одессе: полиция начала расследованиеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять