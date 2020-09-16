В Днепре вспышку коронавируса зафиксировали в школе

В Днепре на карантин отправили школу №137, которая находится в ж/м "Тополь-3". В учебном заведении коронавирус обнаружили у пяти преподавателей. Двое из них сейчас в больнице, остальные находятся на самоизоляции.

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Как сообщает 34.ua, на карантин отправили 1 099 учеников – 37 классов школы. Детей перевели на дистанционное обучение. Продлится оно до 27 сентября. Тем временем в учебном заведении проводят противоэпидемические мероприятия.

Ранее в Киевской области почти 8 тысяч учеников перевели на дистанционное обучение. Также на карантин закрыли 11 детсадов.

Также напомним, в Харькове 12 классов отправили на карантин из-за коронавируса. В городе решили не отправлять на самоизоляцию целые школы. Срок изоляции класса составляет две недели, после чего ученики могут вернуться в школу.

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Новости "Сегодня" писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как именно будут работать школы в новом учебном году и какие правила вводятся из-за COVID-19.

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О том, как работают школы во время эпидемии COVID-19, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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