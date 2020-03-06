В Днепре из-за коронавируса запустили "горячую линию": куда звонить

В городе пока не обнаружили заражения COVID-19

В Днепре из-за угрозы распространения нового коронавируса из Китая начала работать горячая линия. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Днепропетровской ОГА.

Теперь горожане и жители области могут узнать у консультантов информацию об инфекции и статистику ее распространения.

"Людям с подозрительной симптоматикой посоветуют, куда обращаться. Расскажут, что делать, чтобы избежать заражения", – отметили в департаменте.

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В первую очередь чиновники советуют звонить людям, которые вернулись из стран, где зафиксировали вспышки коронавируса. Телефоны "горячей линии":

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(067) 611 08 86;

(068) 979 96 24.

Напомним, в Днепропетровской области медики проверили на COVID-19 целую семью. Глава семейства только недавно вернулся из Италии.

Ранее мы сообщали, что в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения по состоянию на 6 марта поступило девять сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом. Подтвердили инфекцию пока только у одного человека. им оказался житель Черновцов, который недавно вернулся из Италии.

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