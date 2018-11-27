В Днепре из-за неизвестного вещества из школы эвакуировали детей

Сегодня, 06:36

К занятиям не допустили практически 700 учеников


Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Днепре из школы №40 из-за наличия в воздухе неизвестного вещества эвакуировали детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Так, инцидент произошел утром 26 ноября на улице Альвинского в Шевченковском районе города. Почувствовав, что в воздухе на первом этаже общеобразовательного учреждения чувствуется наличие неизвестного вещества, исполняющий обязанности директора школы вызвал спасателей.

"На момент прибытия спасателей, в школе находилось 20 учеников с родителями, которые самостоятельно вышли на свежий воздух. Других 680 детей не допустили к учебному процессу. Уроки по состоянию на 26 ноября были отменены. Специалисты ГСЧС с помощью газоанализатора "Дозор-С-М-5Н" осуществили замеры воздуха на содержание: аммиака, сероводорода, кислорода, хлора, горючих газов и паров (СnHm). Концентрация данных газов в воздухе не превышает предельно допустимой нормы", – отметили в пресс-службе ГСЧС.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, недавно в одной из школ Днепра массово отравились дети. На больничные койки попали 18 учеников. По факту заболевания школьников открыли уголовное производство по ст. 325 УК Украины ("Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений").
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Автор:

Журавель Максим

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