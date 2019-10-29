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В Днепре из-за подачи тепла затопило подъезд жилого дома: появились фото

29 октября, 15:01

Горячая вода стекала с чердака пятиэтажки несколько часов

В Днепре, в котором уже начался отопительный сезон, подача тепла в жилые дома не обошлась без инцидентов – одну из многоэтажек города затопило. Об этом сообщает "Информатор".

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Авария произошла на Слобожанском проспекте, 100. Как выяснилось, трубы в доме не выдержали давления и прорвали. Горячая вода стекала с чердака пятиэтажки несколько часов. Из-за этого затопило некоторые квартиры, подъезд и даже прилегающую территорию.

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Жильцы дома уже вызвали аварийщиков, которые перекрыли воду. Люди планируют обращаться в горсовет и обслуживающие компании.

Напомним, отопительный сезон в Киеве стартовал 25 октября. По словам мэра столицы Виталия Кличко, для полного запуска системы теплоснабжения по технологии нужно 7-10 дней. Кроме того, зампредседателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев напомнил, что 30 сентября начали отопительный сезон для учреждений социальной сферы (школы, садики, больницы, уже подключены 90% таких заведений).

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