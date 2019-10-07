В Днепре из-за провала грунта возле общежития образовался транспортный коллапс

Фото: Михаил Тонконогий, Facebook

В Днепре из-за провала грунта у студенческого общежития университета "Днепровская политехника" ограничили движение транспорта – город сковали пробки. Об этом в Facebook сообщил глава профсоюза автоперевозчиков города Михаил Тонконогий.

"В связи с перекрытием движения возле Танка, в городе наступил транспортный коллапс. Пассажиры троллейбусов и трамваев пытаются сесть на маршрутные автобусы, и они просто разорванные", – говорится в сообщении.

Тонконогий рассказал, что изначально в объезд места аварии была организована специальная схема движения. Но на участках дорог по улицах Чекмарева и Героев Крут водители припарковали машины, и из-за этого образовалась большая пробка. Сейчас движение пытаются отрегулировать, а припаркованные авто эвакуировать, чтобы восстановить запланированную схему.

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"Уже в течение пары часов она должна заработать в штатном режиме", – добавил Тонконогий.

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Напомним, 5 октября в Днепре под зданием общежития произошел провал грунта. Из здания отселили более 200 людей.

А в конце сентября на улице Золотоворотской в центре Киева провалился асфальт, на проезжей части образовались две ямы.

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