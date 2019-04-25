В Днепре из-за взрыва школьник остался без пальцев

Мальчик принес найденный предмет домой, чтобы разобрать

Фото: Pixabay

24 апреля в детскую областную больницу Днепра доставили девятиклассника с тяжелой травмой руки и осколочными ранением шеи. Оказалось, что мальчик нашел что-то, напоминающее патрон, и попытался его разобрать. "Находка" взорвалась в руке у школьника, повредив пальцы настолько сильно, что их пришлось ампутировать. О случившемся медики сообщили в полицию, — сообщает Информатор.

Известно, что мальчик принес найденный предмет домой, чтобы разобрать. Опыт не увенчался успехом: в помещении прогремел взрыв. Кроме мальчика никто не пострадал.

Вероятно, в руки школьника попал крупнокалиберный патрон. Однако детали инцидента предстоит выяснить правоохранителям. Сейчас мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее мы писали, что в селе Ставки Ровенской области в результате разрыва боеприпаса травмировался местный житель. Установлено, что компания товарищей во дворе дома после проведения огородных работ, распивали алкогольные напитки. В это время, 31-летний домовладелец принес реактивный противотанковый гранатомет и по неосторожности, выстрелил. Боеприпас взорвался на территории соседнего частного земельного участка.

Напомним, недавно пятеро молодых людей в возрасте от 15 до 22 лет попали в больницу в результате взрыва гранаты в Тернопольской области.

Также мы писали, что Тернополе прогремел взрыв, в результате которого погиб мужчина:​

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