В Днепре избавляются от маршруток (видео)

В Днепре власти города планируют полностью отказаться от использования маршруток – вместо них по улицам будут курсировать многоместные автобусы.

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Об этом заявил на своем Facebook заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко. Также он опубликовал видео, на котором 10 больших автобусов едут в город.

"+12. Теперь их 211 в городе. До конца года, будет 300. Готовимся слово "маршрутка" в нашем городе забыть навсегда. К концу следующего года, больших, низкопольных автобусов будет минимум 500", - пообещал он.

Видео: Facebook / Михаил Лысенко

Стоит отметить, что маршрутки курсируют практически во всех городах Украины. Наряду со множеством удобств, которые приносит такой транспорт, часто условия проезда и поведение водителей становятся причиной недовольства пассажиров, а иногда – и дорожно-транспортных происшествий.

Так, в Одессе, где ранее усилили карантин, водители и пассажиры часто игнорируют противоэпидемические ограничения. Маршрутки нередко ездят переполненными, и лишь некоторые одесситы надевают маски на лица.

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А в Киеве на Северном мосту у маршрутки на ходу отлетели два колеса. А в столице у маршрутки на ходу отвалилось колесо, вылетело на проезжую часть и едва не убило человека. Также жители столицы не так давно сняли видео на улице Закревского, как очередной автобус разваливается на ходу.

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