В Днепре коммунальщики начали сносить "наливайки"

В Днепре начали борьбу с МАФами. В городе коммунальщики сносят павильоны, в которых разливают алкоголь. Разобрать тут успели уже почти сотню "наливаек".

По словам местных чиновников, киоски работали без разрешений. К тому же в них торговали спиртным после 10 вечера, когда его продавать запрещено.

"Это считается именно "наливайкой". И в связи с этим они были внесены в перечень временных сооружений, подлежащих демонтажу", – рассказал "Сегодня" юрист коммунального предприятия "Благоустройство города" Роман Олейник.

Ранее мы уже писали о том, что в Днепре собирались демонтировать гаражи, размещенные с нарушением городских правил благоустройства и без документов на аренду земли. В городской инспекции по вопросам благоустройства говорят, что в некоторых из них до сих пор ведется незаконный прием металлолома или вторсырья, а порой даже хранятся боеприпасы.

Также мы писали, что в Одессе сократят количество МАФов, а цены на аренду поднимут. Кроме того, недавно в Киеве возле "Черниговской" снесли ларьки.







