В Днепре копы гонялись за угонщиками автомобилей: опубликовано видео

Один из преступников был пьян – именно он управлял машиной

В Днепре ночью полицейские гонялись за похитителями автомобиля. Видео сногсшибательного преследования копы выложили в интернет.

Как выяснилось, патрульные заметили машину, которая находилась в розыске, и попытались остановить ее. Но вместо затормозить, водитель нажал на газ. Далеко не убежал, так как врезался в забор. Однако и после этого угонщик сдаваться не собирался, вместе с пассажиром пытался убежать от копов. В итоге нарушителей догнали. Одному из них – только 16 лет, а второму – 22. Водитель авто был пьян, но проходить тест на алкоголь отказался.

Ранее в Днепре трое мужчин похитили 11 автомобилей. Угонщики нанесли автовладельцам материальный ущерб на миллион гривен.

Также в полиции рассказали о "предпочтениях" автомобильных воров. Оказалось, что в последние несколько лет чаще всего угоняют советские ВАЗы. Кроме того, правоохранители рассказали, как украинцы могут защититься от кражи автомобиля. По статистике, чаще всего машины теряют легкомысленные владельцы, которые оставляют авто во дворах на ночь или не включают сигнализацию, когда "на минутку" выходят в магазин.

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