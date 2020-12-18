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В Днепре копы ликвидировали конвертцентр с миллионным оборотом

18 декабря, 15:32

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Услугами злоумышленников воспользовались около 40 предприятий

В Днепропетровской области правоохранители ликвидировали конвертационный центр с миллионным оборотом.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, полицейские разоблачили схему по выводу денег через фиктивные фирмы. Члены банды оказывали услуги предприятиям по формированию искусственного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличность.

Правоохранители разоблачили пять человек, которые злоупотребляли своим служебным положением и подделывали официальные документы.

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Своими действиями с 2019 года они нанесли государству ущерб в особо крупных размерах. Их услугами воспользовались около 40 предприятий области.

По фактам их преступной деятельности правоохранители открыли уголовные производства по статьям: злоупотребление властью или служебным положением, уклонение от налогов.

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Следователи совместно с сотрудниками СБУ провели около 20 санкционированных обысков по месту жительства и работы фигурантов дела в городах Днепр и Никополь.

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Полицейские изъяли более 22 млн грн в разной валюте, банковские карты, печати фиктивных предприятий, поддельные документы, компьютерную технику и мобильные телефоны, документы, автомобили Lexus GX и Porshe Cayenne.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Ранее мы сообщали, что в Украине пресекли работу конвертцентра с оборотом 20 млрд грн в год.

Также напомним, на Донбассе разоблачили масштабный конвертцентр.

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полиция конвертационный центр отмывание денег Днепропетровская область
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