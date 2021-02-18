В Днепре копы "накрыли" два борделя (фото)

В Днепре полицейские прекратили работу двух борделей.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, копы установили пять женщин, которые предоставляли клиентам услуги сексуального характера. 17 февраля в квартирах по улице Артековской и на проспекте Поля правоохранители провели обыски.

Фигурантки дела арендовали две квартиры и оборудовали в них места разврата с целью оказания интимных услуг. Затем публиковали в интернете объявления со своими "услугами", которые оценивали в 1 тысячу гривен в час.

Ежедневно принимали около 5-7 клиентов. В ходе обыска квартир копы изъяли мобильные телефоны, черновые заметки, денежные средства, полученные от клиентов за предоставление интимных услуг и другие вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к незаконному бизнесу.

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Сейчас продолжается досудебное расследование, в рамках которого будет установлена ​​роль каждой женщины в создании и содержании места разврата.

Им грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 302 Уголовного кодекса Украины (создание или содержание мест разврата и сводничество), что наказывается ограничением или лишением свободы на срок до пяти лет.

Ранее мы сообщали, что в Одессе полицейский организовал бордель и создал преступную группировку.

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Также напомним, в Киеве разоблачили бордель.

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