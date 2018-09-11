В Днепре копы оперативно задержали мужчин, которые избили и ограбили парня

В Днепре ночью 11 сентября произошло разбойное нападение – на проспекте Поля в Центральном районе города около часа ночи двое неизвестных избили и ограбили мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции области.

Свидетелями нападения стали копы, патрулировавшие этот район: увидев, что двое дебоширов жестоко избивают парня, они бросились на помощь пострадавшему, а нападавшие, увидев стражей порядка, попытались сбежать с места преступления, прихватив телефон и сумку своей жертвы.

"Пострадавший сообщил инспекторам, что он шел домой, когда на него внезапно напали и начали избивать – украли телефон и наплечник. Когда их задержали, у одного патрульные нашли наплечник, у другого – телефон. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу", – сообщили в пресс-службе.

В полиции также отметили, что задержанными оказались местные жители 19 и 20 лет.

"Они 1998 и 1999 года рождения. Задержать их удалось в течение нескольких минут на проспекте Пушкина. Потерпевший 20-летний парень получил незначительные ранения. Задержанных молодых людей доставили в Днепровское отделение полиции", – рассказала "Сегодня" пресс-секретарь Патрульной полиции Людмила Копыленко.

Напомним, недавно мы сообщали, что в Днепре неизвестные ограбили инкассаторов и похитили у них 500 тысяч гривен.

Также сообщалось, что в Днепре парень самостоятельно задержал двоих вооруженных грабителей, напавших на пункт обмена валют. Инцидент закончился стрельбой, во время которой один из злоумышленников получил ранение.