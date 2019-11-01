В Днепре копы освободили мужчину: злоумышленники держали в неволе, требуя переписать квартиру на них

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В Днепре полицейские освободили мужчину, которого три дня силой держали в неволе, пытаясь завладеть его квартирой в центре города.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, злоумышленники требовали от днепрянина, чтобы тот переписал на них помещение, расположенное в доме на проспекте Гагарина.

"31 октября в полицию обратился племянник потерпевшего и сообщил об исчезновении двоюродного дяди. Было установлено, что за две недели до похищения к 59-летнему мужчине наведывались неизвестные, угрожали и отобрали паспорт", – говорится в сообщении.

Также оказалось, что 29 октября мужчину затянули в автомобиль и увезли, а потом три дня против его воли держали в квартире, обещая отпустить, если он оформит на них право собственности.

"Полицейские установили и задержали причастных к преступлению лиц. Ими оказались двое братьев, 20 и 27 лет. Сейчас они задержаны, им грозит наказание по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека", которая предполагает лишение свободы на срок до пяти лет", – добавили копы.

Напомним, в начале этого года в Днепре на фоне конфликта с женщиной вооруженный пистолетом мужчина похитил и несколько часов удерживал в квартире ее 12-летнюю дочь.

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