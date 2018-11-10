В Днепре копы открыли стрельбу при задержании иностранцев: появились фото и видео

В Днепре полицейские применили табельное оружие после того, как водитель автомобиля, на котором пытались сбежать подозреваемые совершил наезд на одного из патрульных.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, во время преследования телесные повреждения получил еще один правоохранитель.

"Автомобиль подозреваемых полицейские заметили 9 ноября вечером на улице Байкальской в Днепре. На неоднократные требования остановиться водитель не реагировал и продолжал движение. Чтобы остановить злоумышленников, полицейские применили огнестрельное оружие", – говорится в сообщении.





В результате автомобиль с поврежденными колесами удалось остановить, а беглецы были задержаны.

Как стало известно, ранее полицейские получили оперативную информацию о том, что в Украину прибыли двое граждан Грузии в возрасте 32 и 42 лет, которых подозревают в причастности к целой серии преступлений – разбоев, грабежей и квартирных краж на территории Днепропетровской и других областей страны.

Задержанные были доставлены в отделение полиции Днепра, им грозит уголовная ответственность за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов – до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одессе подозреваемый в совершении убийства, который находился в розыске, бросился на полицейского с топором и пытался сбежать. В результате преступника застрелили.

Ранее на 5-й станции Фонтана в Одессе девушка открыла стрельбу. Как рассказали очевидцы, она находилась в состоянии наркотического опьянения.

Также мы писали о том, как в Одессе на улице Академика Вильямса произошла стрельба. В результате инцидента 45-летний местный житель получил два ранения: брюшной полости и груди.