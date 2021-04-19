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В Днепре копы спасли девушку, которая пыталась покончить с собой (видео)

19 апреля, 18:40

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Девушка жаловалась на проблемы в жизни и на работе

В Днепре полицейские спасли девушку, которая намеревалась спрыгнуть с Нового моста и покончить с жизнью. Позже она пожаловалась на проблемы в жизни и на работе.

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Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

В полицию обратился водитель, который сообщил, что проезжая по Новому мосту он увидел сидящую на его ограждении женщину. Эту информацию подтвердили и камеры видеонаблюдения.

На месте ЧП копы лично убедились, что девушка стоит на краю ограждения.

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Видео: Патрульная полиция


"Напарники схватили ее и вытащили из опасного места. Спасенная плакала и находилась в подавленном состоянии из-за проблем в жизни и на работе. Патрульные вызвали скорую. После осмотра врачей и общения с полицейскими женщина успокоилась", – пишут в ведомстве.

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Ранее мы писали, что врыв на детской площадке на Чоколовском бульваре в Соломенском районе Киева, в результате которого погиб мужчина, расследуют как самоубийство.

Тем временем свидетели рассказывают, что мужчина перед взрывом долго сидел на скамейке.

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Днепр мост самоубийство девушка патрульная полиция

Источник: Сегодня

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