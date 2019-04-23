В Днепре копы спасли двоих малышей: сидели голодными посреди гор мусора

Полицейские нашли голодных малышей в захламленном помещении











В Днепре полицейские приехали на вызов о хулиганстве и нашли в квартире двух голодных и грязных маленьких детей. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.

Как стало известно, инцидент произошел около полночи на улице Канатной – о конфликте, который мог привести к физической расправе, заявила знакомая матери двух девочек пяти и шести лет. Ссора разгоралась на глазах малышей.

Прибывшие на вызов полицейские были шокированы тем, в каких условиях приходится жить маленьким девочкам.

"Инспекторы сразу заметили, что дети одеты в грязную одежду, помещение, где они временно проживают, заброшено, повсюду разбросан мусор, а продукты питания отсутствуют. Мать не смогла объяснить полицейским, почему дети находятся в таком состоянии", — рассказали в пресс-службе.

На место происшествия стражи порядка вызвали скорую помощь. Медики осмотрели детей и отправили их в городскую больницу. На мать полицейские составили административный материал и сообщили о случившемся ювенальной превенции.

Напомним, недавно мы сообщали, что в Днепре пьяный водитель на легковом автомобиле ездил по городу с детьми.



Кроме того, также в Днепре полицейские спасли двух детей, которые провели два дня в холодном доме и без еды.

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