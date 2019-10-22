В Днепре копы спасли женщину, которая упала в колодец глубиной 18 метров

Женщина упала, пытаясь вытащить пса, ранее угодившего в ту же ловушку

Днепровские патрульные полицейские спасли женщину, которая упала в 18-метровый колодец, пытаясь достать оттуда свою собаку.

Стражи порядка вызволили собаку еще до приезда спасателей, а потом, уже вместе – и потерпевшую. Стоит отметить, что женщина отделалась только испугом.

Ранее сообщалось, что в Днепре маленькая девочка застряла в батарее. Оказалось, малышка игралась, и ее ножка попала между радиатором отопления и стеной в спальне квартиры. Специалисты без применения аварийно-спасательного инструмента аккуратно вытащили ножку ребенка. Во время оказания помощи спасатели смазали ногу подсолнечным маслом. Ребенок в госпитализации не нуждался.

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А в Харьковской области спасатели вытащили пенсионерку, которая упала в трехметровый колодец. Инцидент произошел в поселке Купянск-Узловой, где 70-летняя женщина упала в заброшенную скважину.

Прибыв на место происшествия, спасатели опросили пострадавшую, чтобы понять, в какой части тела она испытывает болевые ощущения. Работу сотрудникам ведомства осложнило то, что женщина весила 100 килограммов.

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