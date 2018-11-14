В Днепре копы забрали ребенка у пьяной матери

Сегодня, 06:45

Малыша госпитализировали в больницу

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Днепре в одном из домов на улице Гладкова полицейские обнаружили полугодовалого мальчика, который находился в квартире с нетрезвой матерью. Ребенок был среди мусора и беспорядка. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Днепропетровской области.

"Около полуночи на спецлинию "102" позвонила женщина и рассказала, что в одном из домов на улице Гладкова проживает мать, которая злоупотребляет алкоголем и не выполняет родительские обязанности. Когда патрульные прибыли на вызов, выяснилось, что полицию вызвала родная бабушка ребенка. А мать в это время лежала на кровати с признаками сильного алкогольного опьянения и вела себя неадекватно. В доме была грязь и беспорядок", – рассказали в пресс-службе.

Патрульные вызвали "скорую" и работников ювенальной полиции. Ребенка забрали в больницу. В свою очередь, маму мальчика доставили в отделение полиции и составили на нее протокол по ст. 184 КУпАП ("Невыполнение родительских обязанностей").

Также ранее в киевском супермаркете задержали мать-наркоманку с младенцем,ребенка забрали.

А в Николаеве пьяная горе-мать бросила маленького сына с моста в реку.
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Автор:

Журавель Максим

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