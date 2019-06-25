В Днепре копы поймали двоих наркодилеров
Преступники продавали опий прямо на улицах города
В Днепре полицейские задержали мужчину и женщину, которые занимались сбытом наркотиков в городе. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
33-летний мужчина и 35-летня женщина продавали ацетилированный опий в медицинских шприцах прямо на улицах городах. Во время обыска у задержанных изъяли около 60 миллилитров наркотиков и прекурсоров. Цена изъятого, по ценам "черного" рынка, составляет около 6000 гривен.
Как выяснилось, мужчина уже был ранее судим. Мужчина и женщина задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Преступникам за продажу наркотиков грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.
"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)", – рассказали в полиции.
Напомним, не так давно в Полтавской области правоохранители разоблачили супругов, которые сбывали наркотики.
Также мы писали, что в Сумах правоохранители задержали участников банды, которая занималась изготовлением и распространением особо опасных, тяжелых наркотиков на территории 13 областей Украины.
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