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В Днепре копы поймали двоих наркодилеров

25 июня, 15:23

Преступники продавали опий прямо на улицах города

Фото: ГУНП в Днепропетровской области
Фото: ГУНП в Днепропетровской области.

В Днепре полицейские задержали мужчину и женщину, которые занимались сбытом наркотиков в городе. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

33-летний мужчина и 35-летня женщина продавали ацетилированный опий в медицинских шприцах прямо на улицах городах. Во время обыска у задержанных изъяли около 60 миллилитров наркотиков и прекурсоров. Цена изъятого, по ценам "черного" рынка, составляет около 6000 гривен.

Как выяснилось, мужчина уже был ранее судим. Мужчина и женщина задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Преступникам за продажу наркотиков грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)", – рассказали в полиции.

Напомним, не так давно в Полтавской области правоохранители разоблачили супругов, которые сбывали наркотики.

Также мы писали, что в Сумах правоохранители задержали участников банды, которая занималась изготовлением и распространением особо опасных, тяжелых наркотиков на территории 13 областей Украины.


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Тег наркотики, Днепр, продажа, женщина, опий, мужчина, наркодилер

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