В Днепре курьеру пришлось отстреливаться от клиента с ножом

Во время конфликта возле мужчин проезжал экипаж патрульных

Мужчина порезал курьеру ножом на рабочей машине шины / Коллаж "Сегодня"

В Днепре курьер Glovo отстреливался от клиента, который нападал с ножом.Причина конфликта пока неизвестна.

Об этом пишет "Городской сайт Днепра".

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Вечером между мужчиной и курьером завязался конфликт. Недовольный клиент бросился с ножом на курьера. Доставщик дважды выстрелил из стартового пистолета и скрылся.

Мужчина с ножом спрятался за машиной курьера и порезал шины. В это время мимо проезжал экипаж патрульных. Полицейские узнали о потасовке. Мужчина сказал патрульным, что виноват был доставщик.

Позднее сотрудник Glovo обратился в полицию и рассказал о случившемся. Полицейским он сообщил, что начал стрелять после того, как клиент напал на него с ножом.

Нарушения доставщиков

В Киеве доставщик еды устроил шоу на дороге, проехавшись на мотоцикле на заднем колесе. Соответствующее видео появилось в паблике "Киев Оперативный".

"Интересно, что там с едой после такой доставки?)" - говорится в подписи к видео.

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