В Днепре курьеру пришлось отстреливаться от клиента с ножом

В Днепре курьер Glovo отстреливался от клиента, который нападал с ножом.Причина конфликта пока неизвестна.
Об этом пишет "Городской сайт Днепра".
Подробности
Вечером между мужчиной и курьером завязался конфликт. Недовольный клиент бросился с ножом на курьера. Доставщик дважды выстрелил из стартового пистолета и скрылся.
Далее по теме
Мужчина с ножом спрятался за машиной курьера и порезал шины. В это время мимо проезжал экипаж патрульных. Полицейские узнали о потасовке. Мужчина сказал патрульным, что виноват был доставщик.
Позднее сотрудник Glovo обратился в полицию и рассказал о случившемся. Полицейским он сообщил, что начал стрелять после того, как клиент напал на него с ножом.
Нарушения доставщиков
В Киеве доставщик еды устроил шоу на дороге, проехавшись на мотоцикле на заднем колесе. Соответствующее видео появилось в паблике "Киев Оперативный".
"Интересно, что там с едой после такой доставки?)" - говорится в подписи к видео.
Ранее мы писали:
- "Новая почта" и "Нафтогаз" создали новую услугу для украинцев: что можно сделать прямо в отделении;
- "80 кг упаковки! Украинку возмутила цена за доставку "Новой почты" – что ответили в компании.