В Днепре легковушка насмерть сбила 60-летнюю женщину

В Днепре легковой автомобиль Peugeot насмерть сбил 60-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Днепропетровской области. ДТП произошло вечером 5 ноября на проспекте Богдана Хмельницкого в районе 12-го Квартала.

"Автомобиль Peugeot сбил 60-летнюю женщину, которая перебегала проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате полученных травм женщина погибла на месте. Полицейские вызвали на место события следователя по ДТП", – рассказали в полиции.

По словам водителя, он не заметил, как женщина перебегала дорогу. Причиной этого, как уверят мужчина, стал другой автомобиль, который закрыл видимость.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.