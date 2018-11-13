В Днепре легковушка насмерть сбила мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте

В Днепре произошло смертельное ДТП: на перекрестке улиц Титова и Макарова автомобиль ЗАЗ сбил пешехода-нарушителя. Инцидент случился утром 13 ноября, о чем сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел 10:30, когда мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, и из-за этого не был замечен водителем легковушки.

"Водитель автомобиля ЗАЗ сбил мужчину, который погиб на месте. По словам свидетелей, гражданин перебегал проезжую часть в неустановленном месте и на запрещающий сигнал светофора", – рассказали в патрульной полиции.

В результате сильного удара мужчину отбросило на обочину, на место происшествия вызвали скорую помощь, но медики лишь констатировали смерть пострадавшего.

Напомним, недавно мы писали о том, как в Днепропетровской области на трассе дотла сгорел пассажирский автобус. К счастью, в происшествии никто не пострадал.

Также мы сообщали, что в Днепре маршрутка, забитая пассажирами, врезалась в грузовик. В результате аварии пострадали три человека, которые были госпитализированы.