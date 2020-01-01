В Днепре легковушка сбила человека: он в реанимации (видео)

/ Фото: Информатор

В Днепре произошло ДТП с участием пешехода. В результате мужчина получил сильные телесные повреждения. Об этом сообщает "Информатор".

Как написали в источнике, инцидент случился утром на Слобожанском проспекте

По предварительной информации, Chevrolet двигался в сторону выезда из Днепра. В это время в неположенном месте на дорогу выбежал мужчина. Водитель ехал быстро, поэтому не успел затормозить и сбил пешехода.

На место прибыли два наряда полиции и две бригады скорой помощи. Пострадавшего доставили в городскую клиническую больницу №6 в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее в Днепре произошло ДТП с участием Toyota и Mercedes, в результате чего один человек погиб. По предварительным данным, Merсedes двигался по Набережной Победы в сторону Сичеславской Набережной. Подъезжая к мосту, он въехал в электроопору и снес ее. Следом в Merсedes врезалась Toyota.

Кроме того, несколько месяцев назад в Киеве произошло ДТП на пешеходном переходе на проспекте Науки. Там кроссовер Nissan на "зебре" сбил 11-летнюю девочку . По словам очевидцев, одна из машин остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить ребенка, а Nissan мчался по дороге и не успел затормозить. Школьницу от удара отбросило на несколько метров. Ее госпитализировали в больницу без сознания, состояние тяжелое. Водитель не сбегал с места аварии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram