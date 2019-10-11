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В Днепре легковушка сбила двух человек на велосипеде: погиб мужчина

11 октября, 09:49

Пострадавшие переезжали дорогу по пешеходному переходу

В Днепре на Донецком шоссе произошло смертельное ДТП – легковой автомобиль сбил мужчину и женщину на велосипеде. Об этом сообщает "Информатор".

Авария случилось поздно вечером 10 октября. Как рассказал водитель, пострадавшие переезжали дорогу на велосипеде по пешеходному переходу.

В результате ДТП мужчина погиб, а женщину с травмами увезли в 6-ю горбольницу. Водитель находится в шоковом состоянии. Сейчас копы выясняют детали ДТП.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Также мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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