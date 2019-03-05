В Днепре легковушка сбила ребенка: мальчика забрала "скорая"

Водитель не рассчитала скорость движения и совершила наезд на школьника

В Днепре легковушка сбила ребенка: мальчика забрала "скорая" Журавель Максим 2019-03-05T11:39:00+02:00 Днепр Водитель не рассчитала скорость движения и совершила наезд на школьника











ДТП произошло 4 марта около 17:20. Как выяснилось, Mazda, за рулем которого сидела женщина, наехал на ученика 5-го класса. Ребенка с места аварии госпитализировали работники "скорой помощи".

"Женщина, которая управляла автомобилем, самостоятельно обратилась в полицию и вызвала "скорую". Она не рассчитала скорость движения и не успела остановиться, поэтому не предоставила преимущество пешеходу и совершила наезд. Мальчика, в возрасте 11–12 лет, патрульные передали медикам", – рассказали "Сегодня" в отделе коммуникаций Патрульной полиции области.

На место вызвали следователя по ДТП. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, недавно в Днепре за день произошло две аварии с трамваями – один врезался в грузовик, второй сошел с рельсов.

Также мы сообщали, что в Днепре на дороге перевернулся грузовик с пивом. Во время аварии он задел легковушку и маршрутку.

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