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В Днепре легковушка столкнулась с маршруткой: момент столкновения сняли на видео

13 сентября, 17:24

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Пострадавших госпитализировали в городскую больницу

В Днепре маршрутка столкнулась с автомобилем службы такси. Произошедшее засняли камеры видеонаблюдения.

Как сообщает "Информатор", инцидент произошел 13 сентября около 12:15 на перекрестке улицы Титова и проспекта Поля. Маршрутное такси №156 врезалось в Chevrolet.

На опубликованной записи видно, что Chevrolet двигался в сторону проспекта Богдана Хмельницкого и повернул на проспект Поля. В тот момент Mercedes Sprinter двигался по улице Титова. Легковушка не пропустила маршрутку, в результате чего автомобили столкнулись.

По предварительной информации, в ДТП пострадали женщина и маленький ребенок, которые сидели в маршрутке. Также травмировался водитель такси. На место происшествия прибыли медики скорой и полицейские. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Напомним, в этот же день в Днепре мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП водитель двухколесного транспорта погиб на месте аварии.

Кроме того, в Днепропетровской области в ДТП погибли три человека. В Криничанском районе дорогу не поделили автомобили Mercedes и ВАЗ.

Видео: Х Днепр

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ДТП такси Днепр пострадавшие
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