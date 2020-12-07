Українська
$ 28,29
34,39
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Новости Днепра

В Днепре легковушка влетела в столб: есть жертвы (фото)

7 декабря, 09:06

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На место происшествия выезжали спасатели

В Днепре легковой автомобиль столкнулся с электрической опорой. В результате ДТП погиб мужчина и пострадала женщина.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, авария произошла 7 декабря в 4:08 на проспекте Богдана Хмельницкого. На место происшествия немедленно выехали спасатели.

Выяснилось, что в автомобиле марки Skoda Kamiq находились двое – женщина за рулем и мужчина на пассажирском. Сотрудники ГСЧС деблокировали их из покореженной машины с помощью гидравлических ножниц, после чего передали работникам скорой медицинской помощи.

Женщину госпитализировали в больницу, а мужчина, к сожалению, скончался на месте происшествия.

Теперь обстоятельства происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области легковушка столкнулась с грузовиком. В результате ДТП погибли два человека.

Также напомним, на трассе Одесса-Киев столкнулись два автомобиля. Тела погибших спасатели "вырезали" из искореженного авто.

Кроме того, в Закарпатской области произошло ДТП, в котором погибли пять человек. Один из погибших – ребенок.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
ДТП Днепр спасатели погибшие столб пострадавшие ГСЧС
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцам устроят тотальное тестирование на COVID: названы города-приоритеты
Украинцам устроят тотальное тестирование на COVID: названы города-приоритетыУкраина
Смертельное ДТП в Днепропетровской области: тело водителя
Смертельное ДТП в Днепропетровской области: тело водителя "вырезали" из авто (фото)Днепр
В Днепре ранее адекватная женщина превратила дом в свалку, а семерых детей кормит объедками
В Днепре ранее адекватная женщина превратила дом в свалку, а семерых детей кормит объедкамиУкраина
Мэром Кривого Рога стал Дмитрий Шевчик от
Мэром Кривого Рога стал Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" – экзитполДнепр
В Днепре посетители кафе подрались с охраной: много раненых
В Днепре посетители кафе подрались с охраной: много раненыхДнепр
SCM – 20 лет: официальная зарплата и всесторонняя поддержка – на каких условиях в компании трудятся 160 тысяч работников
SCM – 20 лет: официальная зарплата и всесторонняя поддержка – на каких условиях в компании трудятся 160 тысяч работниковУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять