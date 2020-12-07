В Днепре легковушка влетела в столб: есть жертвы (фото)

В Днепре легковой автомобиль столкнулся с электрической опорой. В результате ДТП погиб мужчина и пострадала женщина.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, авария произошла 7 декабря в 4:08 на проспекте Богдана Хмельницкого. На место происшествия немедленно выехали спасатели.

Выяснилось, что в автомобиле марки Skoda Kamiq находились двое – женщина за рулем и мужчина на пассажирском. Сотрудники ГСЧС деблокировали их из покореженной машины с помощью гидравлических ножниц, после чего передали работникам скорой медицинской помощи.

Женщину госпитализировали в больницу, а мужчина, к сожалению, скончался на месте происшествия.

Теперь обстоятельства происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области легковушка столкнулась с грузовиком. В результате ДТП погибли два человека.

Также напомним, на трассе Одесса-Киев столкнулись два автомобиля. Тела погибших спасатели "вырезали" из искореженного авто.

Кроме того, в Закарпатской области произошло ДТП, в котором погибли пять человек. Один из погибших – ребенок.

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