В Днепре легковушка врезалась в столб: погиб водитель

От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области

В Днепре легковой автомобиль врезался в столб. Есть погибший и пострадавший, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

ДТП произошло в 23:08 23 сентября на съезде с Кайдацкого моста в Амур-Нижнеднепровском районе города. Как выяснилось, водитель Chevrolet Evanda не справился с управлением, и легковушка влетела в электроопору.

В результате ДТП погиб водитель. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Пассажира легковушки "скорая" госпитализировала в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени И.И. Мечникова.

"К дежурству привлечены четыре человека личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", – рассказали в ГСЧС.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельств ДТП.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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