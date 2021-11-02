В Днепре мама и сын ногами избили учительницу – все подробности

Учительница говорит, якобы мать была не в себе и набросилась на нее, а вот версия самой матери школьника кардинально отличается

В школе №120 мама и сын избили учительницу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре 1 ноября в школе №120 на улице Академика Янгеля мама 6-классника со старшим сыном ногами избили учительницу. Однако мать школьников и администрация школы рассказывают разные версии причины инцидента.

Об этом сообщает "Информатор".

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Инцидент случился примерно в 13:00. Почему женщина с сыном напали на учительницу – на данный момент неизвестно.

В пресс-службе Днепровского горсовета подтвердили факт избиения. На место вызывали полицию.

Что говорят в школе?

Директриса школы Любовь Рудник рассказала, что мать со своим старшим сыном ворвалась в учебное заведение, отпихнула охранника и поднялась на 3-й этаж к кабинету. Там она начала ссориться с 56-летней учительницей математики, обзывала ее, угрожала и кричала, что убьет или поломает руки и ноги.

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Школа заявила о нападении на учительницу. Фото Информатора

"Учительница сказала, что будет разговаривать, только в присутствии директора и попыталась вернуться в кабинет на урок к 11 классу. Но мать помешала ей и начала бить ногами вместе со своим совершеннолетним сыном. Дети попытались помочь учительнице, но она отправила их обратно в класс. Все произошло за 4 минуты", — отметила директриса.

Что именно стало причиной ссоры, неизвестно. В школе считают, это связано с тем, что учительница отсадила других учеников от сына женщины. Директриса заявила, что ребенок нарушал дисциплину, сидел в телефоне, а после урока сообщил обо всем матери.

"После случившегося пострадавшую учительницу отвели в кабинет медсестры, у нее поднялось давление. Ей дали успокоительное и средство для понижения давления. Также у нее несколько синяков и ссадин. В данный момент учительница находится на рабочем месте", — рассказала медсестра.

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Что говорит мать школьников?

Мать Виктория Матях поделилась своей версией произошедшего, которая в корне отличается от версии школы. Она заявила, что учительница четыре года травит ее ребенка. А после урока математики сын пожаловался, что учительница начала настраивать детей против него. Она сказала: "Я не хочу видеть вас такими же ублюдочными как он, не общайтесь с ним".

Мать пришла пообщаться с журналистами. Фото Информатора

"Ногами ее никто не бил и мы не вламывались в школу, а вошли через центральный вход, как цивилизованные люди. Я хотела поговорить с учительницей о том, почему она травит моего сына. Но она начала кричать, что я ненормальная, что я неправильно воспитываю своих детей, что я алкоголичка и наркоманка, хотя я занимаюсь спортом, не пью и не курю", — говорит Виктория.

На перемене, по ее словам, они снова встретились с учительницей, она вышла из класса вся красная, начала истерить и обзывать ее ребенка.

"Но я знаю, что в школе происходит буллинг. На вопрос, зачем она обижает моего сына, ответила, что мы ей не нравимся", - добавила женщина.

Виктория уточнила, что дальше учительница забежала в класс, после чего сразу же вернулась и стала матом кричать, что ее ударили. Потом мать со старшим сыном ушли. Мать утверждает, что учитель математики — не единственный педагог, с которым у ее ребенка проблемы.

"Мне предлагали "замять" дело, но я сказала, что буду общаться только с журналистами, ибо хочу придать случай огласке", — завершила Виктория.