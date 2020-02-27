В Днепре маршрутчик подрался с пассажиром из-за лужи в салоне (видео)

В Днепре произошла драка между водителем маршрутного такси и пассажиром. Видео инцидента опубликовали в местном Telegram-канале.

Отмечается, что во время движения пассажир разлил пиво в салоне. После этого ссора между мужчиной и водителем маршрутки переросла в драку.

На видео видно, как жители Днепра вышли на улицу и начали драться. Их пыталась остановить девочка-подросток. Вскоре драку разнял случайный прохожий.

После этого водитель зашел в салон и маршрутка продолжила движение.

Напомним, ранее на Рождество в столичной маршрутке один из пассажиров громко жаловался на жизнь, называя при этом окружающих "ср*ной нацией". Когда мужчине предложили вернуться в Донецк, он начал толкаться. Сразу же после этого он получил несколько ударов в голову.

Также мы писали, что в Ровенской области произошел похожий случай – подрались пассажиры маршрутки. Сначала люди толкались в дверях автобуса, а затем вышли на улицу и размахивали кулаками на остановке. Журналисты "Сегодня" разбирались, что стало причиной конфликта.

Кроме того, в Днепре пъяный пассажир маршрутного такси разбил стекло на дверях и вылил пиво на голову водителя. Причиной происшествия стало желание шофера вывести дебошира из салона.

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