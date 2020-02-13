Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
26,72

В Днепре маршрутчик не хотел везти ветерана АТО без ноги: как отреагировали пассажиры

13 февраля, 13:22

Водителя отстранили от работы

Скриншот из видео.

Скриншот из видео.

В Днепре водитель маршрутного такси отказал в проезде пассажиру с удостоверением участника боевых действий и с инвалидностью. На этот инцидент яростно отреагировали пассажиры рейса. Видео опубликовано на странице Реальный Левобережный в Facebook.

Известно, что в маршрутку вошел бывший участник АТО и показал удостоверение, дающее право на бесплатный проезд. Водитель отказал в проезде. Как выяснилось, вошедший мужчина с инвалидностью, у него нет одной ноги.

За военного заступилась женщина, которая ехала в маршрутке. Водитель агрессивно отреагировал на ее слова. Тогда в спор вступили и другие пассажиры.

Реклама

В результате водителя маршрутки №136, который отказывал бойцу в льготном проезде, отстранили от работы. Об этом сообщил председатель профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков города Михаил Тонконогий, пишет Радио Свобода.

По его словам, сейчас на автотранспортном предприятии продолжается служебная проверка.

В тренде
Снег и метели: что происходит на дорогах Харьковской области (фото, видео)

"Полностью не установлена ​​суть инцидента. Сейчас водитель отстранен от управления автобусом, назначена служебная проверка. Мы сейчас ищем того участника боевых действий и женщину, которая за него вступилась, ищем других пассажиров, которые ехали в маршрутке, чтобы выяснить, с чего начался конфликт, ведь на видео мы не видим начала, а только кульминацию конфликта", – сказал руководитель профсоюза.

Напомним, недавно в Тернополе водитель рейсового автобуса "Ровно-Черновцы" не пустил в салон двух детей, которые купили билеты по удостоверению многодетной семьи.

Кроме этого, в Запорожской области водитель маршрутки из Мелитополя выгнал из салона женщину и ребенка.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

маршрутка Днепр ветеран АТО

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Днепре водителя маршрутки застали за странным занятием: появилось видео
В Днепре водителя маршрутки застали за странным занятием: появилось видеоДнепр
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезет
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезетУкраина
В топлес-клубах Кривого Рога устроили гнезда разврата (фото)
В топлес-клубах Кривого Рога устроили гнезда разврата (фото)Днепр
Как выглядит Днепр после масштабного снегопада: яркие фото
Как выглядит Днепр после масштабного снегопада: яркие фотоДнепр
Под Днепром за рулем автобуса с детьми умер водитель: страшное видео
Под Днепром за рулем автобуса с детьми умер водитель: страшное видеоДнепр
Обнародованы результаты промежуточного исследования воды в Каховском водохранилище
Обнародованы результаты промежуточного исследования воды в Каховском водохранилищеДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...