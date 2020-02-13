В Днепре маршрутчик не хотел везти ветерана АТО без ноги: как отреагировали пассажиры

Скриншот из видео.

В Днепре водитель маршрутного такси отказал в проезде пассажиру с удостоверением участника боевых действий и с инвалидностью. На этот инцидент яростно отреагировали пассажиры рейса. Видео опубликовано на странице Реальный Левобережный в Facebook.

Известно, что в маршрутку вошел бывший участник АТО и показал удостоверение, дающее право на бесплатный проезд. Водитель отказал в проезде. Как выяснилось, вошедший мужчина с инвалидностью, у него нет одной ноги.

За военного заступилась женщина, которая ехала в маршрутке. Водитель агрессивно отреагировал на ее слова. Тогда в спор вступили и другие пассажиры.

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В результате водителя маршрутки №136, который отказывал бойцу в льготном проезде, отстранили от работы. Об этом сообщил председатель профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков города Михаил Тонконогий, пишет Радио Свобода.

По его словам, сейчас на автотранспортном предприятии продолжается служебная проверка.

"Полностью не установлена ​​суть инцидента. Сейчас водитель отстранен от управления автобусом, назначена служебная проверка. Мы сейчас ищем того участника боевых действий и женщину, которая за него вступилась, ищем других пассажиров, которые ехали в маршрутке, чтобы выяснить, с чего начался конфликт, ведь на видео мы не видим начала, а только кульминацию конфликта", – сказал руководитель профсоюза.

Напомним, недавно в Тернополе водитель рейсового автобуса "Ровно-Черновцы" не пустил в салон двух детей, которые купили билеты по удостоверению многодетной семьи.

Кроме этого, в Запорожской области водитель маршрутки из Мелитополя выгнал из салона женщину и ребенка.

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