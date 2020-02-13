В Днепре маршрутчик не хотел везти ветерана АТО без ноги: как отреагировали пассажиры

В Днепре водитель маршрутного такси отказал в проезде пассажиру с удостоверением участника боевых действий и с инвалидностью. На этот инцидент яростно отреагировали пассажиры рейса. Видео опубликовано на странице Реальный Левобережный в Facebook.
Известно, что в маршрутку вошел бывший участник АТО и показал удостоверение, дающее право на бесплатный проезд. Водитель отказал в проезде. Как выяснилось, вошедший мужчина с инвалидностью, у него нет одной ноги.
За военного заступилась женщина, которая ехала в маршрутке. Водитель агрессивно отреагировал на ее слова. Тогда в спор вступили и другие пассажиры.
В результате водителя маршрутки №136, который отказывал бойцу в льготном проезде, отстранили от работы. Об этом сообщил председатель профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков города Михаил Тонконогий, пишет Радио Свобода.
По его словам, сейчас на автотранспортном предприятии продолжается служебная проверка.
"Полностью не установлена суть инцидента. Сейчас водитель отстранен от управления автобусом, назначена служебная проверка. Мы сейчас ищем того участника боевых действий и женщину, которая за него вступилась, ищем других пассажиров, которые ехали в маршрутке, чтобы выяснить, с чего начался конфликт, ведь на видео мы не видим начала, а только кульминацию конфликта", – сказал руководитель профсоюза.
Напомним, недавно в Тернополе водитель рейсового автобуса "Ровно-Черновцы" не пустил в салон двух детей, которые купили билеты по удостоверению многодетной семьи.
Кроме этого, в Запорожской области водитель маршрутки из Мелитополя выгнал из салона женщину и ребенка.
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