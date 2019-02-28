В Днепре маршрутка начала разваливаться прямо на ходу
В АТП говорят, перед выездом замечаний к техническому состоянию транспортного средства не было
В Днепре у маршрутки оторвалась часть внешней обшивки. Вернуть металлический лист на место водитель пытался самостоятельно, остановившись на светофоре. Как мог – пристроил оторванную часть двери и поехал дальше.
В АТП, из которого микроавтобус вышел на маршрут, говорят, перед выездом замечаний к техническому состоянию транспортного средства не было.
Ранее мы писали, что в Харькове водитель маршрутки за рулем потерял сознание. В другой машине во время движения из дверей выпал пассажир. Два чрезвычайных происшествия всего за неделю произошли на одном пригородном маршруте вблизи Харькова. Пассажиры возмущены работой компании-перевозчика.
Напомним, недавно в Полтавской области перевернулся микроавтобус из Варшавы. Все пять пассажиров, которые были в салоне, погибли, а за жизнь водителя боролись врачи – он находился в реанимации.
Также мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре маршрутка начала разваливаться прямо на ходу". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Харькове водитель маршрутки на ходу потерял сознание, качество перевозок в городе шокирует
Пассажиры возмущены работой компании-перевозчика
Во Львове водителя маршрутки избили за отказ везти школьника бесплатно
Когда парень не показал ученическое удостоверение, водитель выгнал школьника