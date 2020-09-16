В Днепре маршрутка насмерть сбила женщину (видео)

Светофор в этот момент не работал

В Днепре маршрутка №113 насмерть сбила женщину и проехалась по ней. Трагедия произошла на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Андрея Фабра.

Как сообщает местный Telegram-канал "Х Днепр", светофор в этот момент не работал. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. К сожалению, она скончалась на месте инцидента.

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Видео: Telegram-канал/Х Днепр

Видео: Telegram-канал/Х Днепр

Ранее мы сообщали, что в Чернигове водитель маршрутки сбил человека на пешеходном переходе. После этого шофер загрузил пострадавшего в салон и увез в неизвестном направлении.

Также напомним, в Киеве на проспекте Победы маршрутное такси №465 насмерть сбило мужчину, который пытался перебежать дорогу в запрещенном месте.

Кроме того, подобный случай произошел и в Одессе. На жилмассиве Котовского водитель маршрутки не заметил пожилую женщину на пешеходном переходе и сбил ее. По словам очевидцев, она заканчивала переходить дорогу уже на запрещающий сигнал светофора.

Полиция приехала на место практически сразу после случившегося, а вот скорую пришлось подождать.

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