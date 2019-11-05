В Днепре маршрутка с пассажирами попала в ДТП: есть пострадавшие

В Днепре, где недавно легковушка с тремя детьми врезалась в столб, столкнулись маршрутный микроавтобус и легковушка Volkswagen. Пострадали шесть человек, сообщает "Информатор".

ДТП произошло около 9:30 5 ноября на улице Овражной. Как выяснилось, маршрутка № 157 ехала по улице вверх, а Volkswagen, за рулем которого находилась женщина, ехал навстречу. Водитель легковушки не справилась с управлением на скользкой дороге, и машина влетела в маршрутное такси.

В результате ДТП пострадала водитель легковушки – ее с травмой ноги госпитализировали в больницу Мечникова. Также травмы получили пять пассажиров маршрутки – их с травмами разной степени тяжести увезли в больницы №№ 6 и 8.

На месте работали патруль полиции и следователь. Из-за ДТП на участке образовалась пробка.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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