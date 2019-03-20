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В Днепре маршрутка сбила парня на скутере

Сегодня, 11:55

Водитель скутера получил открытый перелом ноги

Фото: dp.informator.ua
Фото: dp.informator.ua.
В Днепре маршрутка сбила парня на скутере //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/20d/006/5c920d006b62b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/20d/006/5c920d006b62b.jpg Днепр Водитель скутера получил открытый перелом ноги

В Днепр на перекрестке Слобожанского проспекта с улицей Байкальской не поделили дорогу маршрутное такси № 739 и мопед. С места аварии 26-летнего мужчину, который был на скутере, с переломами забрала "скорая помощь".

Инцидент произошел сегодня, около 8:00. Со слов водителя маршрутки, он ехал по Слобожанскому проспекту на свой зеленый сигнал светофора, как с Байкальской выехал мопед. Он попросту не успел среагировать на действия мужчины, вследствие чего и произошло столкновение.

Несмотря на то, что удар был относительно несильным — повреждения транспортных средств минимальные — водитель скутера получил открытый перелом ноги. С места аварии медики госпитализировали его в 6-ю городскую больницу. Что касается маршрутки — пассажиры в салоне были, однако никто из них за медицинской помощью не обратился.

Экипаж патрульной полиции уже на месте, ждут следователя. Все детали и обстоятельства происшествия выясняются. Проезд не затруднен.

Напомним, в Запорожье Hummer столкнулся с маршруткой – микроавтобус перевернулся. 

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, маршрутка, Днепр, скутер, мотоциклист

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