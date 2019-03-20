В Днепре маршрутка сбила парня на скутере
Водитель скутера получил открытый перелом ноги
В Днепр на перекрестке Слобожанского проспекта с улицей Байкальской не поделили дорогу маршрутное такси № 739 и мопед. С места аварии 26-летнего мужчину, который был на скутере, с переломами забрала "скорая помощь".
Инцидент произошел сегодня, около 8:00. Со слов водителя маршрутки, он ехал по Слобожанскому проспекту на свой зеленый сигнал светофора, как с Байкальской выехал мопед. Он попросту не успел среагировать на действия мужчины, вследствие чего и произошло столкновение.
Несмотря на то, что удар был относительно несильным — повреждения транспортных средств минимальные — водитель скутера получил открытый перелом ноги. С места аварии медики госпитализировали его в 6-ю городскую больницу. Что касается маршрутки — пассажиры в салоне были, однако никто из них за медицинской помощью не обратился.
Экипаж патрульной полиции уже на месте, ждут следователя. Все детали и обстоятельства происшествия выясняются. Проезд не затруднен.
Напомним, в Запорожье Hummer столкнулся с маршруткой – микроавтобус перевернулся.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре маршрутка сбила парня на скутере". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Запорожье на мосту через Днепр маршрутка "потеряла" колесо: опубликованы фото
Инцидент произошел, когда автобус с пассажирами ехал с Хортицы в центр Запорожья
Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Кропивницком
Маршрутка №5 столкнулась с легковушкой Daewoo Lanos