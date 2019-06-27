В Днепре массово гибнет рыба: появилось видео

Сумма убытков окружающей среде составила 240 тысяч гривен

Жители Канева Черкасской области увидели на берегу Днепра мертвых бычков, сомов, судаков, окуней и щук. В реке погибли более тысячи рыбин.

Экологи говорят, что мертвую рыбу в Черкасскую области принесло из Киевской области. Что стало причиной, пока ни специалисты, ни рыбинспекторы – не знают.

"Говорить, что это какая-то проблема из-за кислорода, нет. Это проблема в другом. Или это сбросы, или сине-зеленые водоросли. Я скажу, что это, скорее всего, сброс в реку Днепр", – рассказал "Сегодня" заместитель начальника отдела охраны водных ресурсов Черкасского рыбоохранного патруля Андрей Тычковой.

Пока эксперты выясняют причины массового мора, сумма убытков окружающей среде уже составила 240 тысяч гривен.

Напомним, не так давно в Одесской области сотрудники рыбоохранного патруля зафиксировали в Хаджибейском лимане массовую гибель креветки и рыбы.

Ранее мы писали, что в Киеве на Русановском озере массово гибнет рыба. Активисты говорят, что в водоем могло попасть ядовитое вещество.

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