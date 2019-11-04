В Днепре массово отключат свет: названы улицы и причины

Электроснабжения не будет в нескольких районах города

/ Фото: Pixabay

В Днепре 5 ноября несколько районов города останутся без света. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Днепрооблэнерго.

Отключения электроснабжения связаны с проведением ремонтных работ. Света не будет в таких районах:

Амур-Нижнеднепровский район:

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ул. Шолохова, д/к № 323, 14г — 14в, 29, 29и — 29д, 29е — 29ж, 39, 39б — 39а;

ул. Солончаковая, 101 — 135, 90 — 140;

ул. Скоростная, 1 — 47, 2 — 46;

ул. Отечественная, 20;

ул. Дмитроградская, 2 — 18.

Соборный район:

ул. Гарина, 1 — 57, 4 — 22;

ул. Писарева, 47 — 55, 52 — 58;

ул. Космическая, 19, 21;

переул. Днепровский, 1б.

Индустриальный район:

ул. Крымская, 22;

ул. Шпиндяка, 16;

ул. С. Ковалевской, 67, 69, 71а, 73;

ул. Калиновая, 90.

Новокодакский район:

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ул. Печати, 1 — 31, 2 — 26;

переул. Печати, 1 — 23, 2 — 10, 20 — 28;

ул. Мукачева, 129а — 155, 180а — 202;

ул. Богуна, 24, 26;

ул. Гурзуфская, 1 — 19, 2 — 26

переул. Рождественский, 7, 9, 11;

ул. Весенняя, 44;

ул. Приовражная, 4, 6, 8, 8а, 1 — 10;

переул. Зеленодольский, 1 — 9, 2 — 8;

ул. Зерновая, 1 — 55, 2 — 40;

ул. Иркутская, 2 — 68, 9 — 63;

переул. Цветочный, 88;

переул. Рязанский, 1 — 3;

ул. Городская, 1 — 41, 4 — 30;

ул. Пролетарская, 18 — 60, 23 — 101;

переул. Нежинский, 2 — 18, 3 — 27;

переул. Пролетарский, 1 — 35, 2б — 26;

ул. Пролетарская, 1 — 165а;

ул. Возрождения, 1 — 38;

ул. 30-й Иркутской дивизии, 37 — 45;

ул. Дорофеевская, 1 — 5, 2 — 6;

ул. Ломаная, 20 — 52, 33 — 71, 75 — 93, 56 — 94;

ул. Осенняя, 1 — 9, 2 — 4;

переул. Ломаный, 1 — 21, 2 — 34;

ул. Вишневая, 3, 2 — 14;

ул. Снежная, 1 — 19, 2 — 14;

переул. Снежный, 2 — 14;

ул. Межевая, 2 — 20;

ул. Короткая, 1 — 5, 2 — 14.

Центральный район:

ул. Ю. Савченко, 82;

ул. Философская, 7

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы задолжали за свет почти пять миллиардов гривен.

Также новости "Сегодня" рассказали,что дешевле и удобнее использовать украинцам — газ или электроэнергию.

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