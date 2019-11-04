В Днепре массово отключат свет: названы улицы и причины

В Днепре 5 ноября несколько районов города останутся без света. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Днепрооблэнерго.
Отключения электроснабжения связаны с проведением ремонтных работ. Света не будет в таких районах:
Амур-Нижнеднепровский район:
- ул. Шолохова, д/к № 323, 14г — 14в, 29, 29и — 29д, 29е — 29ж, 39, 39б — 39а;
- ул. Солончаковая, 101 — 135, 90 — 140;
- ул. Скоростная, 1 — 47, 2 — 46;
- ул. Отечественная, 20;
- ул. Дмитроградская, 2 — 18.
- Соборный район:
- ул. Гарина, 1 — 57, 4 — 22;
- ул. Писарева, 47 — 55, 52 — 58;
- ул. Космическая, 19, 21;
- переул. Днепровский, 1б.
Индустриальный район:
- ул. Крымская, 22;
- ул. Шпиндяка, 16;
- ул. С. Ковалевской, 67, 69, 71а, 73;
- ул. Калиновая, 90.
Новокодакский район:
- ул. Печати, 1 — 31, 2 — 26;
- переул. Печати, 1 — 23, 2 — 10, 20 — 28;
- ул. Мукачева, 129а — 155, 180а — 202;
- ул. Богуна, 24, 26;
- ул. Гурзуфская, 1 — 19, 2 — 26
- переул. Рождественский, 7, 9, 11;
- ул. Весенняя, 44;
- ул. Приовражная, 4, 6, 8, 8а, 1 — 10;
- переул. Зеленодольский, 1 — 9, 2 — 8;
- ул. Зерновая, 1 — 55, 2 — 40;
- ул. Иркутская, 2 — 68, 9 — 63;
- переул. Цветочный, 88;
- переул. Рязанский, 1 — 3;
- ул. Городская, 1 — 41, 4 — 30;
- ул. Пролетарская, 18 — 60, 23 — 101;
- переул. Нежинский, 2 — 18, 3 — 27;
- переул. Пролетарский, 1 — 35, 2б — 26;
- ул. Пролетарская, 1 — 165а;
- ул. Возрождения, 1 — 38;
- ул. 30-й Иркутской дивизии, 37 — 45;
- ул. Дорофеевская, 1 — 5, 2 — 6;
- ул. Ломаная, 20 — 52, 33 — 71, 75 — 93, 56 — 94;
- ул. Осенняя, 1 — 9, 2 — 4;
- переул. Ломаный, 1 — 21, 2 — 34;
- ул. Вишневая, 3, 2 — 14;
- ул. Снежная, 1 — 19, 2 — 14;
- переул. Снежный, 2 — 14;
- ул. Межевая, 2 — 20;
- ул. Короткая, 1 — 5, 2 — 14.
Центральный район:
- ул. Ю. Савченко, 82;
- ул. Философская, 7
Напомним, ранее сообщалось, что украинцы задолжали за свет почти пять миллиардов гривен.
Также новости "Сегодня" рассказали,что дешевле и удобнее использовать украинцам — газ или электроэнергию.
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