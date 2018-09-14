В Днепре массово заболели дети: открыто уголовное производство

Сегодня, 10:22

В больницы города госпитализировали 18 школьников

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Днепре правоохранители открыли уголовное производство по факту заболевания учеников одной из школ города. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

"По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений)", – говорится в сообщении.

Как рассказали в горсовете Днепра, в больницы на данный момент госпитализировали сразу 18 учеников. Им поставили предварительный диагноз – острая кишечная инфекция.

Ранее мы писали о том, что в школе в Днепре, ученики которой попали в больницу с подозрением на отравление, специальная комиссия проводит проверки для выяснения причин инцидента.

Кроме того, инцидент прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов. По его словам, если причиной госпитализации детей окажется отравление, то виновные будут отвечать в полной мере.

"Если это отравление, а не ротавирусная инфекция, виновные будут отвечать в полной мере. Я буду обращаться к правоохранителям и в Госпродпотребслужбу, чтобы эту историю не пытались решить внутри гуманитарного департамента или в кругу ответственных лиц. Если виновны поставщики, руководство школы или персонал – они будут отвечать", – сказал Филатов.
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