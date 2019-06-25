В Днепре мастерица создает уникальные елочные игрушки и реалистичных кукол

Украшение на елку стоит от тысячи гривен, а кукла – в четыре раза дороже

В Днепре мастерица делает уникальные елочные игрушки и реалистичных кукол. Фото: livemaster.ru.













Рукодельница из Днепра Татьяна Броницкая из ваты, кружева, красок и папье-маше создает елочные игрушки и реалистичных кукол. Будучи дизайнером одежды по образованию, свое первое творение мастерица сделала в подарок для мамы.

С тех пор Татьяна начала практиковаться и делать из подручных материалов различных зверушек и сказочных персонажей, которые как будто сошли с экрана. Корреспондент "Сегодня" выяснил, как создаются игрушки в домашних условиях.

СТАРТ.

В Украину 46-летняя Татьяна Броницкая переехала в 2012 году из Омской области России. Там в свое время она получила профессию дизайнера одежды. Женщина говорит, что образование немало ей помогло: теперь она без труда создает эскизы и сама шьет наряды для игрушек и кукол, смешивает краски и раскрашивает ими лица моделей.

"Первую куклу я сделала в подарок маме. Для этого в интернете стала изучать вопрос. С куклами я никогда не была связана, но для меня открылся целый мир — их оказалось очень большое количество", – вспомнила мастерица.

По ее словам, она выбрала ту, которую смогла бы сделать, и потом, методом проб и ошибок, появилась первая модель.

"В дальнейшем меня это увлекло, и я начала заниматься более плотно. Сначала это было хобби, но в процессе переросло в мою основную работу. Сейчас я занимаюсь только творчеством, только куклами и игрушками", – рассказала она корреспонденту "Сегодня".

МЕТОД.

В коллекции мастерицы есть подвижные и статичные куклы, модели из разных пластиковых материалов, елочные игрушки из ваты, сказочные персонажи. Внимание Татьяна также уделяет репродукции старинных американских кукол. При этом сезонными считаются именно ватные игрушки, которые горожане покупают, чтобы нарядить елку и украсить дом к новогодним праздникам.

"Ватные игрушки делаются сразу партией: от трех до 15. Сделать игрушку сразу нельзя, потому что есть промежуточные этапы просушки ваты до покраски. В среднем на одну уходит один-два дня в зависимости от сложности образа. А вот кукла делается от двух недель до месяца", – рассказала она.

Перед тем как приступить к работе, Татьяна изучает задачу и продумывает образ. Например, если мастерице поступает заказ на изготовление героя мультфильма, ей сперва необходимо разобрать образ этого героя. Если это ватная игрушка, то сразу создается каркас из проволоки.

"После чего послойно набирается объем ваты, а затем я приступаю к росписи. Если же это кукла, то сразу создается эскиз, который в конечном итоге может отличаться от оригинала. Кукла сама выбирает, какой ей быть. Для волос я использую шерсть козы или овечью шерсть. Все материалы – натуральные. Одежда из шелка и хлопка, обувь — из натуральной кожи. Одежду шью вручную", – добавила Татьяна Броницкая.

Трудоемким является именно процесс создания репродукции кукол. Мастерице приходится изучать, что носили люди в прошлом веке и подбирать материалы к образу модели. Во время просушки масляной краски, которой покрыта голова, руки и ноги, Татьяна шьет платье, после чего собирает воедино составные части куклы и подгоняет все материалы под ее фигуру.

В ватной игрушке идет послойная роспись или же роспись уже после полного изготовления. Игрушки и куклы рукодельницы можно встретить в Америке, Германии, Израиле, России и Франции. Стоимость каждой стартует от тысячи гривен, а цена кукол – в четыре раза выше.

Ранее мы писали, что киевлянка Светлана Чикалева создает уникальных кукол с натуральными волосами, драгоценными украшениями и одеждой из шелка, кружева и кожи. Каждая кукла, которую делает мастер, имеет свою историю, характер и даже имя. Чикалева часто создает целые коллекции, которые передают определенную эпоху или часть произведения.

Также сообщалось, что киевлянка Ирина Ивахненко создает кукольных голливудских актеров в экзотической азиатской технике.

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