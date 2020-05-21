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В Днепре менеджер банка присвоила более 19 млн грн вкладчиков

21 мая, 22:15

Елена Кузьмич

Причиненный ущерб возмещен в полном объеме

В Днепре на скамье подсудимых оказалась сотрудница банка за присвоение средств вкладчиков в сумме более 19 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Женщина на основании заведомо поддельных официальных документов – доверенностей на распоряжение депозитными счетами, якобы выданными последней их владельцами, присвоила денежные средства 5 граждан-вкладчиков банка на общую сумму более 19,3 млн грн. В дальнейшем злоумышленница распорядилась указанными средствами по своему усмотрению.

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Соответствующее Днепропетровской местной прокуратурой №2 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении менеджера одного из коммерческих банков за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 и ч.4 ст.358 УК Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, использование заведомо поддельного документа).

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В ходе досудебного расследования причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Напомним, что начальницу центрального отделения госбанка в Киеве подозревают в завладении более 1 млн гривен, которые принадлежали клиентам банка.

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доллар банки Днепр прокуратура махинация

Источник: Сегодня

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