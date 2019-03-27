В Днепре мэрия дала бой "металлистам"

Днепровские чиновники и коммунальщики взялись за демонтаж незаконных пунктов приема металлолома

В Днепре ликвидировали нелегальные пункты приема металлолома. Фото: М. Журавель, Сегодня

В Днепре мэрия дала бой "металлистам" Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/bc3/0ad/5c9bc30addfe4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/bc3/0ad/5c9bc30addfe4.jpg 2019-03-27T20:50:09+02:00 Днепр Днепровские чиновники и коммунальщики взялись за демонтаж незаконных пунктов приема металлолома

В Днепре чиновники объявили "войну" незаконным пунктам приема металла. В прошлом году первый этап сноса нелегальных строений очистил город от 170 точек, в которые горожане несли краденые крышки от канализационных люков, кабели, а также запчасти от лифтов.

Второй этап начался с демонтажа металлических построек, где, кроме металла, принимали еще макулатуру и стеклотару. Корреспондент "Сегодня" узнал, как чиновники борются с нелегалами и куда сознательные днепряне могут сдавать вторсырье.

Так, новый этап очистки города от скупщиков металла начался на проспекте Александра Поля. Утром туда съехалась коммунальная техника и сотрудники "Муниципальной варты". Под снос попали два незаконно установленных гаража, в которых принимали преимущественно макулатуру и стеклотару.

При этом в городском совете отмечают: в этих точках скупали и металлы. Владельца нелегальных строений о сносе предупредили заранее, при этом прекращать деятельность он не спешил: местные жители к нему активно несли картон и бутылки.

"Я собирался сегодня все вывезти. За товаром должна была приехать машина. Люди приносят сюда вторсырье, потому что его некуда девать. Сюда оно сдавалось и сортировалось: картон в одно место, стеклянная бутылка – в другое. Проблема в том, что нельзя проводить скупку в металлическом гараже. Если бы мог, я бы построил кирпичный гараж. Но вопрос в том, дадут ли мне землеотвод", – рассказывает владелец точки Олег Калиниченко.

Между тем, местные жители с грустью отреагировали на закрытие пункта, ведь сюда вторсырье горожане несли со всего района – за килограмм картона здесь платили по полторы гривни.

"Как насобираю картона и бутылок, так несу сюда. Я живу рядом, поэтому носить сюда мне было удобно. Очень расстроена, что эту точку закрыли. Теперь буду искать новую", – призналась местная жительница Татьяна.

Чиновники планируют бороться не только с теми нелегалами, которые работают в металлических гаражах, но и с теми, что расположены на территории частных домовладений. Отметим, что горожане жалуются на некоторые точки, в частности на улице Филатова, которые продолжают работу несмотря на то, что в прошлом году коммунальная техника побывала и там.

"Демонтаж гаражей проводился на основании решения горсовета. Гаражи демонтируются как временные сооружения, которые не имеют разрешительных документов размещения на городской территории. Жители прилегающих районов и домов неоднократно жаловались на то, что здесь проводится незаконный прием металлолома и макулатуры", — отмечает заместитель начальника отдела технического обеспечения и восстановления благоустройства "Управления контроля за благоустройством города" Днепровского горсовета Роман Глушко.

ПРИЕМКИ В ЗАКОНЕ

Кроме нелегальных пунктов приема металлолома и вторсырья, с которыми борются чиновники, в Днепре работают и приемки в законе.

Отыскать их можно по следующим адресам:

- ул. Архимеда, 1;

- Донецкое шоссе, 170-к;

- улица Илларионовская, 146;

- улица Береговая, 200;

- пр-т Богдана Хмельницкого, 198;

- улица Осенняя,1;

- улица Яснополянская, 1.

Скупщики уверяют, что по требованию могут предоставить клиентам все документы, позволяющие принимать вторсырье.

Ранее мы писали, что в Одесской области "охотник за металлом" едва не оставил без воды целый райцентр, пытаясь украсть водопроводную трубу возле города Рени. Для этой цели мужчина по ночам копал траншею, чтобы вырезать часть трубы и сдать ее в соответствующий пункт приема.

А в Херсонской области с "охотником за металлом" произошла трагедия – 23-летний мужчина подорвался на старом снаряде, который пытался распилить во дворе своего дома. Полицейские выяснили, что мужчина нашел несколько снарядов калибра 152 мм, которые собирался разобрать на металлолом.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области разоблачили "охотника за металлом", который годами сдавал на металлолом трубы системы орошения, которые он выкапывал с полей.

Общая сумма убытков, по предварительным подсчетам, составила около трех миллионов гривен, а "металлисту" грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.