В Днепре метровая змея заползла в дом (фото)

К счастью, никто от укуса не пострадал. К работам привлекли 4 человека личного состава ГСЧС

В Днепре нашли змею. Фото: коллаж "Сегодня"

В Днепре на улице Петрозаводской в жилой дом заползла змея. На место пришлось вызывать спасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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По прибытию на место происшествия специалисты проверили помещение кухни и обнаружили в мебельном ящике змею длиной около одного метра.

С помощью специального инструмента спасатели отловили гадюку и выпустили на свободу за пределами города.

К счастью, никто от укуса змеи не пострадал. К работам привлекли 4 человека личного состава.

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Как не стать жертвой змеи

Уберечься от укусов самому и уберечь детей можно, если соблюдать простые правила:

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Не трогайте непонятные предметы, которые видите в траве или на земле, руками. Только палкой. Не садитесь на траву, камень, пень, поваленное дерево, пока не проверите. В жару змеи не всегда сразу убегают, услышав приближение человека – поэтому возьмите палку и постучите по пню, дереву на которое собираетесь сесть, пошуршите в траве. Не приближайтесь, если увидели змею, не трогайте ее. Змеи в ответ могут напасть, но обычно люди получают укусы, если наступают на змею или ложатся/садятся на нее. Увидев змею, спокойно, без резких движений отойдите вбок на безопасную дистанцию – это 1,5-2 метра. Не пробуйте убить змею или поймать ее – именно так люди и получают укусы. Если собрались в поход, то оденьтесь соответственно. Высокие ботинки, длинные штанины, которые обязательно нужно заправить в обувь.

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