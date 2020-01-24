В Днепре микроавтобус влетел в толпу: в больницу попали четыре человека

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Днепре произошло пьяное ДТП – микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в толпу пешеходов. В больницу попали четыре человека.

Авария случилась около 17:40 23 января на улице Ударников. В пресс-службе местной полиции рассказали, что водитель автомобиля Mercedes сначала выехал на трамвайные пути, а потом попытался избежать столкновения с трамваем. В итоге он влетел в пешеходов. По данным копов, мужчина был пьян.

В ДТП пострадали четыре пешехода, среди них есть 12-летний мальчик. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.

Водителя микроавтобуса уже задержали. Полицейские уже открыли уголовное производство, теперь мужчине грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

Ранее мы писали, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 3454 человека. Копы подчеркнули, что по сравнению с 2018 годом все показатели аварийности на украинских дорогах увеличились.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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