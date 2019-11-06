В Днепре микроавтобус врезался в трамвай: ДТП попало на видео

Фото: dp.informator.ua

В Днепре, где недавно легковушка с тремя детьми врезалась в столб, столкнулись микроавтобус Mercedes и трамвай. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло вечером 5 ноября на заезде на Старый мост. Как выяснилось, трамвай двигался по маршруту в сторону Правого берега, а микроавтобус ехал ему навстречу. Женщина-водитель Sprinter на скользкой дороге не справилась с управлением, и Mercedes влетел в трамвай.

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В результате ДТП пострадал пассажир микроавтобуса. Мужчину госпитализировали с ушибом грудной клетки. Движение в обоих направлениях было затруднено, и пассажиры электротранспорта шли пешком.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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