В Днепре митинг закончился стычками с полицией

Вечером 28 июля в Днепре произошли стычки между жителями города Новомосковска, коммунальщиками и полицией. Инцидент произошел на проспекте Слобожанском около 22:00.

Конфликт разгорелся из-за отключения воды в городе – на протяжении четырех дней горожане сидят без воды, детские садики закрыли, а больницы перевели в режим экономии. В КП "Днепрводоканал" отмечают: воду отключили из-за долга в 13 млн грн. Недовольные горожане, в свою очередь, апеллировали незаконностью действий работников КП, однако у "Днепрводоканала" на руках оказались все необходимые документы, подтверждающие правомерность отключения водоснабжения.

Конфликт обострился около 22:00: словесная перепалка переросла в столкновение митингующих и правоохранителей. В итоге полицейским пришлось применить газовые баллончики, чтобы успокоить некоторых недовольных граждан. В свою очередь полиции тоже досталось, не обошлось без кровоподтеков и синяков.

"Говорят, что у города нет денег на хлор, поэтому Новомосковск будет получать воду почасово. Однако они даже графика не придерживаются – воды как не было, так и нет. При этом такая ситуация с водой не только у нас в городе. Страдают также и прилегающие села – там воды совсем нет", – рассказывает "Сегодня" жительница Новомосковска Дарья Бондарь.

Ее слова подтверждает Елена Туманова. По ее словам, цена на водоснабжение в Новомосковске едва ли не самая высокая в Украине.

"В городе полный коллапс. Уже четыре дня мы обезвожены. Воду дают по каплям, по графику, который далеко не всегда соблюдают", – жалуется Елена.

Напомним, недавно мы сообщали, что в Днепре произошла массовая драка между владельцами МАФов и Муниципальной полицией – в ход пошло оружие и зеленка.

А в Киеве на Осокорках во время акции против застройки рекреационной зоны и экопарка произошли стычки с полицией: в ход пошли дымовые шашки и слезоточивый газ. В результате инцидента пострадали более 40 человек.

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